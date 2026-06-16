Депутат Нилов призвал не наказывать работников за опоздания из-за подтоплений

Нилов пояснил, что при невозможности добраться до работы сотрудник может взять справку, например о задержке рейса, и написать объяснительную. Дополнительные подтверждения укрепят позицию работника.

Если работодатель пытается применить взыскание без оснований, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию, профсоюз, прокуратуру или суд.

Депутат отметил, что каждый случай нужно оценивать отдельно. Если транспорт ходит, даже с задержками, ситуация отличается от полного транспортного коллапса из-за подтоплений.

«Конечно, нужно призывать всех работодателей с пониманием относиться к разным жизненным ситуациям. И работодатель сам может попасть в такую историю, когда он не сможет доехать до работы по самым разумным основаниям. Поэтому нельзя злоупотреблять со стороны работников, но и со стороны работодателя нужно с пониманием относиться, тем более в непростое время, когда возможны как природные явления, так и другие форс-мажорные обстоятельства, которые могут повлиять на повседневную жизнь», — заключил депутат.

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