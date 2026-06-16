Дубликат или новый номер: что делать, если потерял номера автомобиля в ливень

Проверить номера автомобиля сразу Фото - © Медиасток.рф Если вам пришлось проехать большую лужу или автомобиль простоял в месте подтопления, нужно сразу проверить наличие номеров. В таком случае есть шанс найти «потеряшку» быстро и установить ее на место. В целом стоит изначально крепить номера автомобиля надежно – например, при помощи антивандальной рамки или дополнительно зафиксировать хомутами.

Поискать номера после схода воды Фото - © Медиасток.рф Если потеря номеров выявилась позднее, тот можно вспомнить, где именно вы «проплывали» на автомобиле в последнее время, и вернуться туда уже после того, как воду откачают или она высохнет. Обычно в местах временных городских озер образуется стихийная выставка найденных автомобильных номеров – среди них может быть и ваш. Имеет смысл поискать свой номер в местных пабликах в социальных сетях, возможно, дать объявление. Такие методы часто работают, и номера возвращаются на свое законное место.

Сообщить о потере госномера в ГАИ и сделать новые Фото - © РИА Новости Если номер так и не был найден, то лучше всего сообщить о его потере в ГАИ и сделать себе новые номера. При обращении в ГАИ, к слову, можно найти и свои номера – нередко их приносят в ведомство, чтобы вернуть владельцам. Обратиться к инспекторам можно через портал «Госуслуг». Там же написать заявление, оплатить госпошлину и получить новые номера. Не забудьте после смены номеров внести изменения в полис ОСАГО, СТС и ПТС. Стоить это будет от 4,5 тысяч рублей с учетом внесения изменений в документы в зависимости от того, электронные они или бумажные. Этот вариант подойдет, если номера украли или если вы не уверены в том, что они просто потеряны. Чтобы никто другой не смог воспользоваться вашими номерами в преступных целях, лучше сделать новые. Это будет дороже и дольше, но в перспективе поможет сохранить и деньги, и нервы, и хорошие отношения с законом.

Сделать дубликат автомобильного номера Фото - © РИА Новости Если новые номера делать не хочется, они просто помялись или потерян только один номер, а не весь комплект, то можно сделать дубликат. Выбрать компанию по производству можно на сайте http://стат.гибдд.рф/orgs/reg. Делают дубликат быстро, главное – не забыть принести паспорт, СТС и вовремя оплатить услугу. Стоить дубликат будет от 1800 рублей за комплект. В ГАИ дубликатов не делают, там можно только получить новые номера взамен утерянных.