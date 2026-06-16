Дубликат или новый номер: что делать, если потерял номера автомобиля в ливень
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В материале РИАМО – инструкция на случай потери госномеров автомобиля в большой луже.
Проверить номера автомобиля сразу
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Если вам пришлось проехать большую лужу или автомобиль простоял в месте подтопления, нужно сразу проверить наличие номеров. В таком случае есть шанс найти «потеряшку» быстро и установить ее на место.
В целом стоит изначально крепить номера автомобиля надежно – например, при помощи антивандальной рамки или дополнительно зафиксировать хомутами.
Поискать номера после схода воды
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Если потеря номеров выявилась позднее, тот можно вспомнить, где именно вы «проплывали» на автомобиле в последнее время, и вернуться туда уже после того, как воду откачают или она высохнет. Обычно в местах временных городских озер образуется стихийная выставка найденных автомобильных номеров – среди них может быть и ваш.
Имеет смысл поискать свой номер в местных пабликах в социальных сетях, возможно, дать объявление. Такие методы часто работают, и номера возвращаются на свое законное место.
Сообщить о потере госномера в ГАИ и сделать новые
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Если номер так и не был найден, то лучше всего сообщить о его потере в ГАИ и сделать себе новые номера. При обращении в ГАИ, к слову, можно найти и свои номера – нередко их приносят в ведомство, чтобы вернуть владельцам.
Обратиться к инспекторам можно через портал «Госуслуг». Там же написать заявление, оплатить госпошлину и получить новые номера. Не забудьте после смены номеров внести изменения в полис ОСАГО, СТС и ПТС. Стоить это будет от 4,5 тысяч рублей с учетом внесения изменений в документы в зависимости от того, электронные они или бумажные.
Этот вариант подойдет, если номера украли или если вы не уверены в том, что они просто потеряны. Чтобы никто другой не смог воспользоваться вашими номерами в преступных целях, лучше сделать новые. Это будет дороже и дольше, но в перспективе поможет сохранить и деньги, и нервы, и хорошие отношения с законом.
Сделать дубликат автомобильного номера
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Если новые номера делать не хочется, они просто помялись или потерян только один номер, а не весь комплект, то можно сделать дубликат. Выбрать компанию по производству можно на сайте http://стат.гибдд.рф/orgs/reg. Делают дубликат быстро, главное – не забыть принести паспорт, СТС и вовремя оплатить услугу. Стоить дубликат будет от 1800 рублей за комплект.
В ГАИ дубликатов не делают, там можно только получить новые номера взамен утерянных.
Будет ли штраф за утерю госномера
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За сам факт утери номера никаких штрафов не предусмотрено. Но ездить без номеров нельзя. Согласно статье 12.2 КоАП, за это нарушение могут оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить права управления на срок до трех месяцев.
Нельзя ездить с самодельными номерами. За управление автомобилем с нестандартными, нечитаемыми или заведомо подложными номерами (какими, скорее всего, и будут считаться номера, нарисованные самостоятельно) предусмотрен штраф для физических лиц до 2,5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от шести месяцев до года.
А еще машину без номеров лучше не бросать надолго во дворе – ее могут эвакуировать как бесхозную. Лучше найти на время оформления новых номеров платную парковку или гараж.