Эксперт считает, что Ватикан в 2022 году стремился выступить посредником в украинском конфликте и убеждал Москву в своем влиянии на Киев. По его словам, цель заключалась в попытке привлечь на свою сторону Украинскую православную церковь, которая откалывалась от Москвы.

«Он играл в свою игру, подчеркивая, что у него есть влияние на Киев», — поделился Светов.

Политолог также заявил, что гарантии могли давать с учетом связей влиятельных выходцев с Украины в Израиле. Он упомянул Игоря Коломойского, Владимира Зеленского и Тимура Миндича, который, по его словам, скрылся в Израиле после коррупционных скандалов.

Светов подчеркнул, что в Стамбуле были реальные шаги к миру: украинская делегация парафировала соглашение. По его версии, затем вмешалась Великобритания, и процесс сорвался. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Ватикан и израильские посредники пытались убедить Владимира Путина заключить мир с Украиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.