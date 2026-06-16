Огромные очереди появляются на границе Эстонии и РФ из-за перекупов и таможни

С 15 июня международный пограничный пункт «Нарва-1» на границе Эстонии и России перешел на новый, укороченный график работы. Теперь КПП открыт для пешеходов только с 7:00 до 19:00, что только увеличивает очереди, сообщает портал err.ee .

Такой режим работы продлится как минимум до конца лета.

Сокращение рабочих часов уже привело к формированию внушительных очередей. Путешественники, среди которых много пожилых людей и граждан европейских стран, вынуждены проводить в ожидании по много часов.

Некоторые из них признаются, что в случае неудачи готовы занимать очередь заново глубокой ночью — около 03:00, чтобы гарантированно успеть пройти контроль на следующий день. На данный момент «Нарва-1» остается единственным сравнительно близким к Санкт-Петербургу пешеходным погранпунктом в Евросоюзе, что обуславливает высокий поток людей.

Очевидцы сообщают, что время ожидания на границе доходит до семи часов. По словам проходящих контроль граждан, на скорость продвижения очереди негативно влияют несколько факторов. В частности, путешественники жалуются на непредсказуемый темп работы самого пункта пропуска и на местных жителей, которые превратили ситуацию в бизнес и за деньги продвигают людей вперед вне очереди.

Ситуация может дополнительно обостриться в ближайшее время из-за начала школьных каникул и традиционных летних праздников в странах Северной Европы.

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