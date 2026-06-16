В Московском регионе действует «желтый» уровень опасности из-за ветра и грозы

В Москве 16 июня ожидается сильный ветер, а в Подмосковье, помимо него, до вечера 17 июня будет идти гроза. В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В российской столице период предупреждения о непогоде действует до 21 часа 16 июня. В это время ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15 м/с. Такое предупреждение о ветре действует и в области.

Также в Подмосковье ожидается гроза с дождем. Она пройдет с 16 часов по 21 час 16 июня в отдельных районах области.

Кроме того, предупреждение о грозе будет действовать в Подмосковье с 9 часов до 21 часа 17 июня.

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