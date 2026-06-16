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Госфонд «Защитники Отечества» будет помогать действующим военным с инвалидностью

Госфонд «Защитники Отечества» расширит существующие меры поддержки на действующих военнослужащих с инвалидностью. Соответствующий указ подписал президент РФ, сообщает пресс-служба фонда в Telegram-канале .

На помощь от «Защитников Отечества» могут рассчитывать действующие военнослужащие с инвалидностью, а также участники отражения агрессии на приграничных территориях, получившие в результате этого инвалидность. Данные категории были включены в контур работы фонда.

Госфонд предоставит ветеранам боевых действий с инвалидностью, которые решили продолжить военную службу, спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений для комфортного проживания.

Также госфонд поможет ветеранам боевых действий и участникам иных локальных конфликтов, получивших инвалидность, приобщиться к адаптивному спорту и физкультуре.

Ранее с инициативой расширить помощь на действующих военнослужащих с инвалидностью выступил сам госфонд. Президент РФ поддержал идею.

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