Семенов назвал шуткой предложение защищать Шурыгину по делу о порнографии

осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов опроверг информацию, что планирует защищать блогершу в суде по делу о распространении порнографии, сообщает РЕН ТВ .

Ранее Mash писал, что адвокатом Шурыгиной может стать Сергей Семенов, который отсидел в колонии почти два года после обвинения в изнасиловании блогерши.

Семенов назвал шуткой свои слова о готовности стать адвокатом Шурыгиной, добавив, что не поддерживает связь ни с Дианой, ни с ее семьей.

Ранее стало известно, что Диану Шурыгину могут посадить на 6 лет за распространение порнографии. Блогершу отправили под домашний арест до 19 июля.

В декабре 2016 года суд признал Семенова виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы. В 2018 году Сергей досрочно вышел на свободу, отучился на юриста и занялся правозащитой в Самаре.

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