Истребитель МиГ-29 ВСУ потерпел крушение в Хмельницкой области
Украинский многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель МиГ-29 потерпел крушение на территории Хмельницкой области, сообщает Mash.
Крушение произошло вблизи населенного пункта Москалевка.
По словам местных жителей, сначала они услышали пролет истребителя, а затем мощный взрыв.
Ранее российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 в небе над Украиной.
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