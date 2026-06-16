Истребитель МиГ-29 ВСУ потерпел крушение в Хмельницкой области

Спецоперация

Украинский многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель МиГ-29 потерпел крушение на территории Хмельницкой области, сообщает Mash.

Крушение произошло вблизи населенного пункта Москалевка.

По словам местных жителей, сначала они услышали пролет истребителя, а затем мощный взрыв.

Ранее российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 в небе над Украиной.

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