Истребитель МиГ-29 ВСУ потерпел крушение в Хмельницкой области

сегодня в 21:03

Крушение произошло вблизи населенного пункта Москалевка.

По словам местных жителей, сначала они услышали пролет истребителя, а затем мощный взрыв.

Ранее российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 в небе над Украиной.

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