Адвокатом Шурыгиной может стать парень, отсидевший из-за нее почти два года

Адвокатом блогерши Дианы Шурыгиной может стать Сергей Семенов, который из-за нее отсидел в колонии почти два года, сообщает Mash .

Юрист Семенов сам предложил свои услуги Шурыгиной, так как не держит обиды на Диану и хочет помочь. При этом, по его словам, Сергей не испытывает особой жалости к ее нынешней ситуации. В последнее время он занимается правозащитой, поэтому готов выручить блогершу в сложной ситуации.

Семенов напомнил, что родители Шурыгиной предлагали ему «урегулировать» уголовное дело за 1 млн рублей. В связи с этим он предложил свои услуги адвоката на ту же «символическую» сумму.

Ранее стало известно, что Диану Шурыгину могут посадить на 6 лет за распространение порнографии. Блогершу отправили под домашний арест до 19 июля.

Шурыгина стала известна всей стране в 2017 году после резонансных выпусков программы «Пусть говорят». Уроженка Ульяновска обвинила в изнасиловании на вечеринке 21-летнего Сергея Семенова.

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