«Единая Россия» Подмосковья направила в новую народную программу более 150 тысяч наказов

«Единая Россия» в Московской области собрала уже более 150 тысяч наказов жителей в новую народную программу — региональное отделение партии передало их в Центральный исполнительный комитет, передает пресс-служба партии.

Сбор наказов продолжается и проходит в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья, по бесплатному номеру «горячей линии»: 8-800-200-89-50, а также на официальном сайте естьрезультат.рф. Кроме этого, для удобства жителей «Единая Россия» использовала новый формат сбора предложений — в общественных местах по всему региону работали мобильные пункты, где можно было озвучить свою инициативу.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц, которая вместе с волонтерами доставила в центральный исполком первую партию наказов из Подмосковья, рассказала, что молодогвардейцы собирали их, в том числе, и с помощью интерактивных форматов — например, деловой игры «Город пЕРемен».

«Ребята моделировали город будущего — каким они хотят видеть его через пять лет. Подмосковные города динамично меняются, поэтому интересные и идеи мы включали в народную программу. Сегодня мы отправили первую партию наказов от жителей Подмосковья в Центральный исполнительный комитет „Единой России“. Надеемся, что эти предложения, в том числе и от молодежи, войдут в новую программу партии», — отметила Диана Алумянц.

Собирать наказы помогал и «символ» партии — белый медведь. Он проехал по маршруту «Народной почты» через семь муниципалитетов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Звездный городок, Лосино-Петровский, Черноголовку, Раменский и Богородский округа. Жители передавали инициативы по благоустройству парков, обновлению ЖКХ, ремонту дорог и социальных объектов. Маршрут завершился в региональной общественной приемной «Единой России» в Реутове, куда мишка доставил все предложения.

Александр Зарубин, чемпион мира по единоборствам и победитель предварительного голосования «Единой России», отметил, что за каждым наказом — голос жителей: на новую детскую либо спортивную площадку или отремонтированный мост, построенный фельдшерский пункт.

«Собранные в регионе наказы охватывают практически все сферы жизни. Лидер по количеству обращений — благоустройство, набравшее 36%: люди ждут обновления общественных зон, скверов и дворов. Для нас очень важно, что жители активно включились в процесс. Сбор наказов продлится еще полтора месяца, сейчас главное — собрать все инициативы и включить их в новую народную программу», — подчеркнул Александр Зарубин.

Партия продолжает собирать инициативы граждан, которые определят задачи на следующие 5 лет. В Московской области народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена уже на 98% — в нее вошли около 780 тысяч наказов жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.