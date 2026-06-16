В Москве арестовали убившего ножом незнакомца мужчину
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Кузьминский районный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в совершении убийства в Юго-Восточном административном округе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Инцидент произошел на одной из улиц Москвы. По версии следственных органов, обвиняемый, Михаил Г., приблизился к случайному прохожему и нанес ему удар ножом в область грудной клетки.
Полученное ранение оказалось смертельным. Пострадавший скончался на месте происшествия.
16 июня суд заключил фигуранта под стражу на два месяца. На слушании мужчина был в джинсах и рубашке с короткими рукавами.
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