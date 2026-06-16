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сегодня в 19:03

Столичный суд оштрафовал рэпера ICYBANDO за пропаганду наркотиков в треках

Никулинский районный суд Москвы привлек к административной ответственности рэп-исполнителя Ивана Костина, известного под псевдонимом ICYBANDO, за пропаганду наркотиков в треках, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Установлено, что в текстах композиции ICYBANDO и Паши Техника «На детоксе», а также в треках рэпера No comments, «Крутка», «Сон» и Icy Garik речь идет о наркотических веществах и аморальном образе жизни.

Ивана Костина признали виновным по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств).

За пропаганду наркотиков суд назначил музыканту наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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