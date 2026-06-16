Ушаков: Москва не получала предложений о встрече Путина и Зеленского в США

Москве не поступали предложения о проведении встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в США. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости .

Ранее Зеленский заявил о том, что в ходе разговора с Трампом он якобы обсуждал возможность провести переговоры с Путиным в США. Ушаков подчеркнул, что подобных предложений Москва не видела.

«К нам с такими предложениями никто еще не обращался», — сказал Ушаков.

Он также рассказал, что Путин и Трамп не обсуждали возможность проведения такой встречи в ходе своего недавнего разговора.

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