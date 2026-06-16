Две гранаты обнаружили возле магазина в центре Москвы
Фото - © Telegram-канал 112
Две гранаты обнаружили возле одного из магазинов в центре Москвы. Из здания эвакуировали 35 человек, сообщает 112.
Инцидент произошел на Цветном бульваре. На место происшествия работают городские экстренные службы, вызвали саперов.
По предварительным данным, подозрительные находки могут оказаться страйкбольными гранатами.
Ранее в Москве участник СВО угрожал взорвать гранату в кафе и зарезать полицейских. Силовики оцепили здание и задержали злоумышленника.
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