В Москве участник СВО угрожал взорвать гранату в кафе и зарезать полицейских

В столице 25-летний участник СВО угрожал взорвать гранату в кафе и зарезать прибывших на вызов сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 21 мая около 20:00. Станислав Д. вошел в пекарню и заявил работникам, что у него в рюкзаке находятся гранаты, а если те вызовут полицию, то зарежет правоохранителей и их семьи.

Прибывшие на вызов силовики оцепили здание и задержали злоумышленника. Ранее в отношении военнослужащего заводили дело о мелком хулиганстве.

На судебном заседании Станислав раскаялся и признал вину. Суд признал участника СВО виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

