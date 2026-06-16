Netflix купил новые сезоны российского мультфильма «Маша и Медведь»

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ двух новых сезонов популярного российского мультсериала «Маша и медведь». Также он продлил соглашение на показ предыдущих сезонов этого шоу и его спин-оффы, сообщает Deadline .

Мультфильм рассказывает о приключения девочки Маши и ее друга медведя. Проект разрабатывает анимационная компания «Анимаккорд». Популярность мультфильма вывела его в число лучших франшиз для дошкольников по всему миру.

Лицензия на показ мультсериала на Netflix распространяется более чем на 100 стран, включая США, Канаду, Францию, Индию, Японию и т. д.

Студия «Анимаккорд» раскрыла сюжет новых сезонов. В следующих сериях Маша впервые пойдет в детский сад, а семья йети отправится в новое зимнее приключениеа. Также произойдет еще несколько важных масштабных событий.

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