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Корова выбежала на футбольное поле во время матча в Брянской области

Корова выбежала на футбольное поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел во время матча между командами «Орбита» из Ивота и «Брянский химический завод» из Сельца. Шокированный комментатор заявил, что впервые видит подобное.

На опубликованных кадрах видно, как в начале второго тайма на поле неожиданно выбегает корова. Животное пробежало вдоль ближней к камере бровки. Игроки разбежались в разные стороны.

Согласно данным Российского футбольного союза (РФС), встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

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