Фрегат РФ произвел упредительную стрельбу из-за сближения яхты в Ла-Манше

Яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение с кораблем «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Российскому фрегату пришлось произвести упредительную стрельбу, сообщает Минобороны РФ .

Экипаж корабля «Адмирал Григорович» обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании во вторник в 12:45 по московскому времени. Моряки попытались выйти на связь с судном, но оно не ответило.

Чтобы привлечь внимание, фрегат выпустил сигнальные ракеты и подал звуковые сигналы. Но яхта под флагом Британии продолжила сближение. После сокращения дистанции до 150 м командир «Адмирала Григоровича» принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна.

Только после этого яхта пошла на удаление от корабля. В Минобороны РФ отметили, что экипаж фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами, чтобы не допустить столкновения.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опубликовала скриншот карты с рекой Москвой и расположенным рядом посольством Великобритании, а также оставила к нему ироничную подпись.

«Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — написала она.

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