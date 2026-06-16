Белый дом опроверг слухи о том, что Трамп размышляет об отставке Хегсета

В Белом доме назвали ложной информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы размышляет об увольнении главы Пентагона Пита Хегсета и главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, сообщает ТАСС .

Ранее такие сведения распространил обозреватель газеты Israel Hayom Дэнни Закен. Он написал статью о том, что Трамп якобы размышляет над тем, чтобы отправить в отставку нескольких высокопоставленных американских чиновников за их критику в адрес сделки с Ираном.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла эту информацию. Она также заявила, что никогда не слышала о Закене, «пока он не начал систематически распространять фейковые новости, не обращаясь в Белый дом за комментариями».

«Чтобы было ясно: этот клоун понятия не имеет, о чем он говорит, а его „источники“ — это, пожалуй, голоса в его голове», — написала она в соцсети X.

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