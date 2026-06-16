Россиянка «наградила» девушку-косметолога болезнью из ревности и попала под суд

Жительница Кубани заподозрила мужа в измене с подругой и решила отомстить сопернице, «наградив» ее серьезным заболеванием. В итоге она осталась без мужа, подруги и с приговором за клевету, сообщает РИА Новости .

Женщина решила, что супруг изменяет ей со знакомой врачом-косметологом. Тогда она придумала коварный план: жительница Кубани заявила девушкам, пришедшим на процедуры в косметологический кабинет потерпевшей, что та якобы страдает опасным заболеванием, которое переняла у любовника. Она также обзвонила клиентов косметолога, чтобы лишить ее работы и заработка.

В ходе заседания суда женщина, распространившая ложные сведения, заявила, что не хотела никого порочить. По ее словам, у нее просто были претензии к подруге из-за интрижки с ее мужем, который страдал опасным заболеванием. При этом к моменту заседания пара уже развелась.

Потерпевшая же отрицала, что у нее была какая-то связь с экс-мужем подруги. В итоге суд признал 46-летнюю женщину виновной в распространении заведомо ложной информации и назначил ей 332 часа обязательных работ.

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