В Москве будут судить иностранца, который до смерти забил друга в 2007 году

В Москве перед судом предстанет иностранец, который, будучи пьяным, до смерти забил своего друга деревянной палкой. Преступление произошло почти 20 лет назад, сообщает ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, 9 мая 2007 года обвиняемый, находясь в общежитии на улице Селезневской, напал на своего знакомого. Он несколько раз ударил его по жизненно важным органам, в том числе применяя швабру и металлическое ведро.

Вскоре обвиняемый увидел потерпевшего на улице и вновь напал на него. Он избил его деревянной палкой и скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, но скончался от полученных травм.

В 2007 году преступление не удалось раскрыть, но сейчас правоохранители смогли полностью восстановить картину произошедшего и провести необходимые экспертизы. Подозреваемый был задержан, вскоре ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе допроса мужчина признал вину. Дело направлено для рассмотрения в суд.

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