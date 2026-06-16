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В Польше заявили, что предлагали охрану Скрепецкому

Польские спецслужбы предлагали оппозиционному художнику из РФ Семену Скрепецкому охрану, но он отказался. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, сообщает ТАСС .

Художник заявлял, что не чувствует угрозы. Потому он отказался от того, чтобы его поместили под охрану.

Шлапка также указал, что дело об убийстве Скрепецкого активно расследуют польские спецслужбы.

15 июня в городе Бяла-Подляска произошла стрельба на парковке. Неизвестный выстрелил в художника. Пострадавший получил смертельные раны.

Убийца с места преступления сбежал, но предполагаемого стрелка задержали. Предварительно, речь может идти о заказном убийстве.

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