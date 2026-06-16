В Польше заявили, что предлагали охрану Скрепецкому
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Польские спецслужбы предлагали оппозиционному художнику из РФ Семену Скрепецкому охрану, но он отказался. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, сообщает ТАСС.
Художник заявлял, что не чувствует угрозы. Потому он отказался от того, чтобы его поместили под охрану.
Шлапка также указал, что дело об убийстве Скрепецкого активно расследуют польские спецслужбы.
15 июня в городе Бяла-Подляска произошла стрельба на парковке. Неизвестный выстрелил в художника. Пострадавший получил смертельные раны.
Убийца с места преступления сбежал, но предполагаемого стрелка задержали. Предварительно, речь может идти о заказном убийстве.
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