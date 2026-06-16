Семья из Белгорода лишилась миллионов после вложений в «успешного инвестора»

Семья из Белгорода лишилась миллионов после вложений в «успешного инвестора». При этом инвестор продолжает жить на «широкую ногу», сообщает Baza .

Пострадавший Владлен рассказал, что с семьей перебрался в Москву, где они поселились в небольшой ипотечной студии площадью 30 кв. м. В столице белгородец познакомился с Валентином, который представился опытным инвестором, предложив возможность быстро обогатиться.

Сначала Владлен передал ему около 2 млн рублей. Когда регулярные поступления от инвестиций начали поступать, он продал свой участок в Белгороде и московскую студию, что позволило передать Валентину еще почти 9 млн рублей.

При этом договоров и расписок не было — только устные обещания. Когда поступление денег прекратилось, Владлен потребовал вернуть деньги, но инвестор заявил, что у него ничего нет. Семья осталась с ипотекой без жилья и вернулась в Белгород для выплаты долгов.

Владлен обвиняет Валентина в том, что тот продолжает жить на широкую ногу: покупает дорогие машины и отдыхает на элитных курортах, оставаясь при этом на свободе.

Валентин утверждает, что не обязан выплачивать заявленную сумму, так как инвестиции «прогорели» в рамках изначально оговоренных рисков. При этом он утверждает, что получил от Владлена лишь 4,1 млн рублей, из которых 2 млн уже вернул.

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