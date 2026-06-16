Учительница Путина рассказала, что он был «своим» во дворе и классе

Учительница Путина Гуревич: он уже в 13 лет говорил о политике

Первая учительница немецкого языка Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что в школе он легко находил общий язык с разными ребятами, сообщает RT .

Классный руководитель Владимира Путина Вера Гуревич отметила, что в школьные годы его интересовало все — и двор, и класс.

«Ему было там лет 11—12, а его уже интересовало все: и дворовые… мальчишки его возраста, чуть старше, и мальчишки, которые непосредственно с ним в классе были», — вспоминала Гуревич.

Позже она спрашивала Путина, почему он оставался «своим» в разных компаниях.

«Почему так получалось, что ты свой, как говорится, мальчишка, и во дворе, и в классе? Он говорит: „Потому что я всегда находил общий язык и с теми и с другими. Мне было легко. Я любил познать, почему этих интересует больше двор, а другую категорию учеников интересует больше класс“», — вспомнила Гуревич беседу с Путиным.

По ее словам, ум Путина был широко развит. Уже в 13 лет с ним можно было говорить на разные темы, включая политические вопросы. Она также назвала его школьным «закрытым» лидером.

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