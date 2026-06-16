Артековцы прокачали киберграмотность на смене ФАДН России

Артековцы совместно с Домом народов России и федеральными экспертами медиадвижения «КИБЕРЫ» разбирались, как распознавать манипуляции в соцсетях, защищать личные данные, не попадаться на уловки мошенников и проверять информацию.

Благодаря интерактиву «Создаем редакции» и игре «АНТИБАЙТ» удалось закрепить все на практике. Помимо этого, в рамках смены обсудили создание личного бренда в интернете, рассмотрели актуальные тенденции в медиаконтенте, провели мастер-класс «Мемный сторис» и увлекательный медиамарафон «Пожар на Пилораме».

«Завершилось все интеллектуальной командной битвой — КИБЕРквизом. Было насыщенно, полезно и совсем не скучно», — говорится в сообщении.

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