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Пробка образовалась на проспекте Мира в Москве из-за массового ДТП

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник вечером на проспекте Мира в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают городские оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

В районе столкновения образовалась пробка. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.

Ранее автомобиль сбил сотрудника службы доставки на проспекте Мира в Москве. От сильного удара курьера откинуло на несколько метров.

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