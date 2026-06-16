Пробка образовалась на проспекте Мира в Москве из-за массового ДТП
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Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник вечером на проспекте Мира в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте работают городские оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.
В районе столкновения образовалась пробка. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.
Ранее автомобиль сбил сотрудника службы доставки на проспекте Мира в Москве. От сильного удара курьера откинуло на несколько метров.
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