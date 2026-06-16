Откинуло на несколько метров: в Москве сбили курьера службы доставки
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Вечером 15 июня в центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил сотрудника службы доставки на проспекте Мира, сообщает «112».
От сильного удара курьера откинуло на несколько метров. На помощь пострадавшему сразу же бросились находившиеся поблизости прохожие.
По словам очевидцев, сбитый доставщик оставался в сознании. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.
На опубликованной видеозаписи автомобиль поворачивал по своей полосе направо. Доставщик ехал ему прямо в дверь по пешеходному переходу, не спешился и не остановился.
После столкновения курьера отбросило на несколько метров.
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