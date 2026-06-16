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Откинуло на несколько метров: в Москве сбили курьера службы доставки

Вечером 15 июня в центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил сотрудника службы доставки на проспекте Мира, сообщает « 112 ».

От сильного удара курьера откинуло на несколько метров. На помощь пострадавшему сразу же бросились находившиеся поблизости прохожие.

По словам очевидцев, сбитый доставщик оставался в сознании. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

На опубликованной видеозаписи автомобиль поворачивал по своей полосе направо. Доставщик ехал ему прямо в дверь по пешеходному переходу, не спешился и не остановился.

После столкновения курьера отбросило на несколько метров.

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