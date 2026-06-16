Учительница Путина назвала его «закрытым» лидером в школе

Классный руководитель и первая учительница немецкого языка Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о его школьных годах, сообщает RT .

В эксклюзивном интервью она заявила, что в школе Путин не стремился выставлять себя напоказ и не выдвигался на руководящие учебные посты.

«Он лидер был, потому что его коллектив считал таким. Он был закрытым лидером, он напоказ себя никогда в жизни не выставлял», — рассказала Гуревич.

Учительница добавила, что Путин развивался исходя из собственных интересов и внутренней потребности.

«Этого не было. Ну, как-то, как говорят, рос в своей внутренней потребности, у него были какие-то интересы», — добавила учительница.

Ранее Гуревич говорила, что всегда чувствовала: Путина ожидает большое будущее.

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