Дудчак связал визит Усика в Белый дом с политическими планами

Политолог Александр Дудчак оценил визит Александра Усика в Белый дом. Он связал встречу с коммерцией и возможными электоральными перспективами боксера, сообщает Life.ru .

Дудчак заявил, что прием Усика в Белом доме не стал попыткой унизить Владимира Зеленского. По словам политолога, отношение к украинскому лидеру уже не требует дополнительного давления.

Эксперт предположил, что у визита могла быть коммерческая составляющая. Он допустил, что встреча и сопутствующие мероприятия в Белом доме входили в платный формат.

Дудчак напомнил, что Усик остается действующим чемпионом мира по боксу. Он также отметил, что на территории резиденции президента США впервые прошло боксерское событие при участии Дональда Трампа.

Политолог добавил, что боксер раньше демонстрировал приверженность православию, а теперь поддерживает украинскую национальную идею и называет себя участником боевых действий. Дудчак считает, что такие фигуры могут быть востребованы западными элитами.

«Наверное, такие идиоты нужны американской администрации, чтобы не было власти», — заключил политолог.

Президент США Дональд Трамп встретился с Усиком 13 июня в Овальном кабинете Белого дома. Детали разговора не раскрываются.

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