«Потребительские террористы»: застройщик оставил семьи без жилья в Ленобласти

Десятки семей заплатили по 15 млн рублей за дома в коттеджном поселке в Ленобласти, но так и не въехали в новое жилье. Они ждут ключи уже два года, сообщает «Mash на Мойке» .

По словам жителей, сроки сдачи домов постоянно меняются с июля 2024 года. Застройщику постоянно что-то мешает: то он заявляет о сложных погодных условиях, то говорит о проблемах с поставщиками и др. Он пообещал, что дома будут готовы в марте 2026 года, но работы так и не завершились.

Сейчас семьи вынуждены платить ипотеку в размере 70 тыс. рублей и параллельно оплачивать съемное жилье. Также собственники утверждают, что им угрожали и вовсе прекратить все работы в случае публичной огласки проблемы. Часть жителей направились в суд и выиграли процессы — им присудили компенсации более миллиона рублей.

Но застройщик не спешит ни сдавать дома, ни выплачивать компенсацию. Его представитель во время разбирательств даже назвал жителей «потребительскими террористами».

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