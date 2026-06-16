Частный вертолет рухнул в Карачаево-Черкессии
Фото - © Tupungato/Wikipedia.org
В Карачаево-Черкесской Республике совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Вертолет совершил жесткую посадку у Архыза.
По предварительным данным, воздушное судно принадлежит одной из компаний. Находился ли кто-то на борту, помимо пилота, на данный момент выясняется.
По предварительной информации, в кабине воздушного судна был только летчик. Данные о его состоянии, а также причинах и обстоятельствах жесткой посадки в горах выясняются.
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