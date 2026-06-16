Россияне разочаровались в трюфельном масле. В магазинах все чаще продают ароматизированный заменитель, а натуральный продукт стоит дорого, сообщает Baza .

Трюфельное масло за последние годы стало настоящим хитом среди гурманов. Его активно использовали в ресторанах. Но с ростом популярности продукта на рынке появились подделки. Производители начали заменять натуральную составляющую искусственной. Из-за этого интерес к маслу начал снижаться, отмечают в «Чек Индекс».

Настоящее трюфельное масло относится к категории нишевых и дорогостоящих продуктов. По словам ресторатора Александра Бельковича, бутылка высококачественного масла объемом 0,25 литра стоит минимум 1,5 тыс. рублей. В обычных супермаркетах его не найти.

Масло доступно в специализированных бутиках или поставляется напрямую в заведения общепита. Большая часть трюфельного масла, продаваемого в розничной сети, содержит ароматизаторы или добавки. Подделку можно распознать по составу: в оригинальном продукте указан экстракт или кусочки трюфеля; в имитации — «ароматизатор, идентичный натуральному».

В итоге с января по май текущего года продажи трюфельного масла снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад случился, несмотря на снижение цены в среднем на 3%. Медианная цена на масло объемом 0,25 литра сейчас составляет около 900 рублей.

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