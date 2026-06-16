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Состояние 500 богатейших людей выросло на рекордные 336 млрд долларов за день

За 15 июня совокупное состояние 500 богатейших людей планеты выросло на 336 млрд долларов. Суточный прирост стал рекордным, а совокупное состояние предпринимателей достигло 13,3 трлн долларов, сообщает агентство Bloomberg .

Состояние богатейших людей мира выросло на фоне новостей о мирной сделке между США и Ираном. Это вызвало подъем фондовых индексов.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в 1,27 трлн долларов. В пятерку лидеров также входят основатели Google Ларри Пейдж (314 млрд долларов) и Сергей Брин (292 млрд долларов), основатель Amazon Джефф Безос (267 млрд долларов) и сооснователь Oracle Ларри Эллисон (247 млрд долларов).

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран подписали договоренности о завершении боевых действий. 19 июня состоится официальная церемония подписания соглашения о мире.

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