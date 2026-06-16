12 лет без ответа: жена россиянина с загадочного рейса стала психоаналитиком

Супруга единственного гражданина России, находившегося на борту бесследно исчезнувшего 12 лет назад малайзийского самолета, кардинально изменила свою жизнь, переехала в США и стала практикующим психоаналитиком. Пережитая личная трагедия подтолкнула женщину к помощи людям, столкнувшимся со страхами, тяжелыми кризисами и потерей близких, рассказал о судьбе женщины после трагедии SHOT .

После исчезновения Николая Бродского в марте 2014 года его супруга Елена первое время продолжала руководить семейным туристическим бизнесом в Иркутске. Позже женщина переехала в американский Сиэтл, где проживает их старший сын, и всерьез занялась изучением психологии.

55-летняя Елена работает там психоаналитическим консультантом. Младший сын погибшего остался жить в Иркутске. Отмечается, что в качестве компенсации семья Бродского получила около 175 тыс. долларов или 13,7 млн рублей по нынешнему курсу.

Как исчез самолет

Николай Бродский оказался на борту рокового рейса MH370 8 марта 2014 года. Мужчина возвращался домой в Иркутск и летел транзитом через китайский Пекин. Он планировал лично поздравить супругу с Международным женским днем.

Перед вылетом Бродский успел отправить Елене СМС-сообщение с поздравлением. Затем никогда больше не вышел на связь.

Пассажирский лайнер авиакомпании Malaysia Airlines выполнял перелет из малайзийского Куала-Лумпура в Пекин. Спустя примерно 40 минут после взлета экипаж передал странное последнее сообщение диспетчерам («Good night, Malaysian Three Seven Zero»). Затем самолет пропал с экранов гражданских радаров, резко изменил курс и направился в сторону Индийского океана.

Поисковая операция, признанная крупнейшей в истории авиации, не принесла результатов. За годы поисков специалисты обследовали более 140 тыс. квадратных километров океанического дна, но так и не обнаружили ни точного места падения, ни крупных обломков корпуса.

В 2026 году официально прекратились дальнейшие поисковые мероприятия. Всех пассажиров признали «предположительно погибшими», а сама катастрофа остается главной и самой загадочной авиационной тайной XXI века.

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