Житель Башкирии только через 20 лет узнал, что дочь была от другого мужчины

Житель Республики Башкортостан случайно выяснил, что в течение 20 лет воспитывал чужого ребенка. Поводом для раскрытия семейной тайны стал обычный лайк в социальных сетях от постороннего человека, однако бывшая супруга через суд все равно пытается взыскать с мужчины почти один млн рублей алиментов, сообщает Mash .

Маршал растил девочку Милану с момента ее рождения в 2005 году. Даже после расторжения брака в 2012 году мужчина продолжал оказывать дочери всестороннюю поддержку. Он полностью спонсировал ее расходы и оплатил обучение на юридическом факультете.

Спустя годы, когда их общение постепенно прекратилось, мужчина решил найти профиль повзрослевшей дочери на интернет-платформах. Обратив внимание на отметку «мне нравится» под одной из фотографий от неизвестного пользователя, он начал собственное расследование и заподозрил, что дочь не родная.

Как утверждает Маршал, его бывшая жена Лилия поначалу дала согласие на проведение генетической экспертизы, но в последний момент передумала. Мужчина был вынужден инициировать судебное разбирательство. В ходе него женщина официально подтвердила, что Маршал не является биологическим отцом Миланы.

На основании судебного решения Федеральная служба судебных приставов аннулировала числившуюся за ним задолженность по алиментам. Ее сумма к тому моменту достигла 930 тыс. рублей.

Несмотря на установленный судом факт отсутствия родства, экс-супруга не отказалась от финансовых претензий. Женщина подала ответный иск, но уже к самим судебным приставам. Она потребовала вернуть долг.

По мнению истицы, бывший муж обязан выплатить почти 930 тыс. рублей на чужого ребенка.

Сама Милана общаться с прессой отказалась, сославшись на статус заинтересованного лица. Связаться с ее матерью журналистам не удалось.

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