Международная акция «Свеча памяти» состоится с 21 по 22 июня

Международная акция «Свеча памяти» — одно из самых светлых и понятных каждому гражданину мемориальных событий. В этом году оно состоится с 21 по 22 июня.

Акция приурочена ко Дню памяти и скорби — 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Организатором выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы».

Добровольцы и неравнодушные жители регионов страны зажгут свечи у мемориалов в память о тех, кто сражался и отдал свои жизни за Отечество, защищая его от нацистов.

Ключевым событием станет Всероссийская минута молчания 22 июня в 12:15 по местному времени. Именно в это время в 1941 году по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о начале войны с Германией.

8 июня 1996 года в память о жертвах ВОВ указом президента России был учрежден День памяти и скорби — 22 июня. В этот день приспускаются государственные флаги, проводятся траурные мероприятия, возлагаются цветы к монументам, посвященным войне.

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