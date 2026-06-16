4 муниципалитета Херсонской области остались без света из-за дефицита мощности

сегодня в 17:59

Частичные отключения электроэнергии из-за дефицита мощности в энергосистеме Херсонской области затронули четыре муниципалитета, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что без электроэнергии остались 63 населенных пункта Скадовского, Голопристанского, Чаплинского и Алешкинского округов. Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.

«Социально значимые объекты обеспечены резервными источниками питания и продолжают работать», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в регионе введен график временных отключений электроэнергии. В ближайшее время он появится на канале колл-центра «Херсонэнерго».

Сальдо добавил, что временные отключения света — вынужденная мера, позволяющая не допустить полного обесточивания целых округов. Аварийные бригады работают на местах.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.