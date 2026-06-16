Поступок выйдет боком: почему распиливший Mercedes москвич «попал на деньги»

Ранее стало известно, что житель Москвы распилил Mercedes-Benz SL-класса на две части, так как его экс-супруга претендовала на половину стоимости иномарки.

«После такого инцидента девушка может подать в суд на него и потребовать выплату компенсации в денежной форме. Поскольку автомобиль имел до распила определенную стоимость, она была вправе рассчитывать на половину этой стоимости. А этот эмоциональный жест не является основанием для того, чтобы мужчина привез и вручил ей половину этого автомобиля. Она абсолютно точно взыщет с него половину стоимости целого автомобиля», — сказал Багатурия.

Руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин в беседе с РИАМО, что стоимость распиленного пополам Mercedes будет оценивать экспертиза.

«На самом деле, независимо от того, что автомобиль был распилен, жена имеет право на компенсацию его рыночной стоимости, до момента уничтожения имущества. Стоимость будет определяться в рамках судебной экспертизы на дату порчи имущества. Соответственно по результатам экспертизы и будет определена доля бывшей жены», — сказал эксперт.

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