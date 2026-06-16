Москвич распилил Mercedes пополам, чтобы не делить с женой при разводе

Житель Москвы распилил белый Mercedes-Benz SL-класса, так как не смог поделить элитную иномарку с бывшей женой, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком» .

53-летний москвич и его 25-летняя супруга приняли решение расторгнуть брак. Мужчина предложил оставить автомобиль себе, но при этом возместить жене половину его стоимости. При этом женщина настаивала, что машина должна достаться ей, потому что это был подарок.

Возмущенный супруг вызвал бригаду рабочих, которые распилили автомобиль пополам на глазах у супруги.

Ранее стало известно, что мужчина, зарезавший жену и ранивший дочь, покончил с собой под Оренбургом. Бытовой конфликт начался из-за нежелания мужчины разводиться с супругой.

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