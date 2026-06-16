ЧП на складе в Татарстане: сотрудницу насмерть зажало между стеллажами
На логистическом складе в Набережных Челнах произошла трагедия — сотрудница погибла на рабочем месте, сообщает РЕН ТВ.
Женщина работала оператором логистических работ. В день трагедии ее зажало между стеллажами и штабелером.
Травмы оказались смертельными. Прокуратура Татарстана организовала проверку.
Правоохранители дадут оценку соблюдению работодателем требований законодательства об охране труда.
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