ЧП на складе в Татарстане: сотрудницу насмерть зажало между стеллажами

Происшествия

На логистическом складе в Набережных Челнах произошла трагедия — сотрудница погибла на рабочем месте, сообщает РЕН ТВ.

Женщина работала оператором логистических работ. В день трагедии ее зажало между стеллажами и штабелером.

Травмы оказались смертельными. Прокуратура Татарстана организовала проверку.

Правоохранители дадут оценку соблюдению работодателем требований законодательства об охране труда.

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