В Коломне до 23 июня отремонтируют трамвайный переезд

Ремонт трамвайных путей продолжается в Коломне с 15 июня на перекрестке проспекта Кирова и улицы Ленина. Специалисты обновляют рельсошпальную решетку и асфальтобетонное покрытие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бригады предприятия «Коломенский трамвай» приступили ко второму этапу работ на одном из ключевых перекрестков города. Специалисты заменяют изношенную рельсошпальную решетку и укладывают новое асфальтобетонное покрытие на трамвайном переезде. Основной объем работ выполняют в ночное время, чтобы не останавливать движение электротранспорта. Для автомобилистов организованы схемы объезда, информационные щиты установлены со всех сторон перекрестка. Завершить ремонт на этом участке планируется 23 июня.

Кроме того, с 15 июня началась замена шпал еще на двух отрезках путей. На перегоне «Улица Пионерская – улица Комсомольская» работы проходят ночью с 23.00 до 04.30. На трамвайном кольце у станции Коломна шпалы меняют без ограничения движения. Полностью завершить эти работы предприятие планирует до 31 июля.

Обновление инфраструктуры направлено на улучшение состояния городской транспортной сети и повышение безопасности движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.