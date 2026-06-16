ФБР предотвратило атаку БПЛА со взрывчаткой на Белый дом во время турнира UFC

Федеральное бюро расследований (ФБР) предотвратило атаку беспилотников со взрывчаткой на Белый дом во время проведения турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне, сообщает Baza .

По данным телеканала Fox, спецслужбы задержали 5 подозреваемых. При этом следствие считает, что в заговоре участвовали как минимум 23 человека.

Злоумышленники планировали атаковать Белый дом дронами со взрывчаткой во время проведения турнира. Предполагалось, что зрители выбегут за периметр резиденции, где по ним должны были открыть огонь. Затем преступники планировали провести «вторую волну» атаки, после чего штурмовать здание.

По словам представителя ФБР, вскрыть план заговорщиков удалось после получения доступа к аккаунту одного из подозреваемых в мессенджере Signal.

Турнир UFC Freedom 250 проводился в рамках празднования 80-летия президента США Дональда Трампа. Главным событием вечера стал титульный бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гэтжи. В итоге чемпион в двух весовых категориях Топурия уступил 37-летнему американцу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.