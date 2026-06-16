Депутаты предложили убрать мелкий шрифт и скороговорки из рекламы

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о новом формате дисклеймеров в рекламе. Мелкий шрифт и быстрые ОГРН предлагают заменить ссылкой на сайт, сообщает Общественная Служба Новостей .

Инициатива меняет статьи 8, 9, 27 и 38 закона «О рекламе». Поправки касаются дистанционной продажи, стимулирующих мероприятий, основанных на риске игр и пари.

Авторы предлагают не размещать в роликах и макетах длинные списки регистрационных данных, условий конкурсов и ОГРН. Вместо этого рекламодатель должен указать ссылку на официальный сайт с полной информацией.

«Сегодня большинство граждан знакомятся с подробной информацией о товарах, услугах, акциях и конкурсах именно на сайтах компаний и организаторов. Мы не сокращаем объем обязательной информации для потребителей, а меняем формат ее предоставления. Законопроект позволяет снизить информационный шум, сохранив все гарантии прозрачности и ответственности рекламодателей», — пояснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Первый зампред комитета Марина Ким заявила, что нынешний формат часто лишь имитирует защиту потребителя. Депутат Антон Ткачев добавил, что ссылка на сайт заменит громоздкие номера ИНН и длинные перечни условий.

Ответственность за недостоверную рекламу сохранится. Если ссылка не работает или на сайте нет обязательных сведений, рекламу могут признать недостоверной.

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