Главы G7 условились нарастить экономическое давление на РФ

сегодня в 16:25

Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе идущего международного саммита во французском Эвиане-ле-Бене пришли к соглашению о необходимости наращивания экономического давления на Российскую Федерацию. Об этом информированный дипломатический источник рассказал Agence France-Presse (AFP), сообщает ТАСС .

Новые скоординированные шаги со стороны объединения будут направлены в первую очередь на введение дополнительных ограничений и санкционных мер против энергетического сектора российской экономики.

Это произошло во время трехдневной встречи лидеров G7 во Франции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внешнее санкционное давление, подчеркивал, что российская сторона за последние годы выработала механизмы реагирования на ограничения. Москва научилась сводить к минимуму любые негативные последствия от вводимых в отношении страны незаконных рестрикций.

Саммит G7 идет во Франции с 15 по 17 июня.

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