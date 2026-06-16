Главы G7 условились нарастить экономическое давление на РФ
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Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе идущего международного саммита во французском Эвиане-ле-Бене пришли к соглашению о необходимости наращивания экономического давления на Российскую Федерацию. Об этом информированный дипломатический источник рассказал Agence France-Presse (AFP), сообщает ТАСС.
Новые скоординированные шаги со стороны объединения будут направлены в первую очередь на введение дополнительных ограничений и санкционных мер против энергетического сектора российской экономики.
Это произошло во время трехдневной встречи лидеров G7 во Франции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внешнее санкционное давление, подчеркивал, что российская сторона за последние годы выработала механизмы реагирования на ограничения. Москва научилась сводить к минимуму любые негативные последствия от вводимых в отношении страны незаконных рестрикций.
Саммит G7 идет во Франции с 15 по 17 июня.
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