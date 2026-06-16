Юлия Барановская назвала ЕГЭ источником стресса для выпускников

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, как ее дочь Яна готовится к ЕГЭ, и заявила, что выпускники сталкиваются с чрезмерным давлением, сообщает NEWS.ru .

Дочь Барановской Яна недавно отметила 18-летие и готовится к экзаменам и поступлению в вуз. Телеведущая отметила, что не тревожит дочь лишними вопросами, потому что подготовка требует от нее полной концентрации.

Барановская считает, что главная цена подготовки к ЕГЭ — не деньги, а нервы детей. По ее словам, даже сильная подготовка и занятия с репетиторами не гарантируют результат, если выпускник не справится со стрессом на экзамене.

Телеведущая также высказалась о невыплате алиментов. Она подчеркнула, что долги перед детьми могут копить и матери, и отцы, а действующих мер против неплательщиков недостаточно. Барановская предложила создать государственный алиментный фонд: родитель получал бы деньги ежемесячно, а государство взыскивало бы их с должника.

Говоря о поездках в Донбасс, Барановская сказала, что они научили ее ценить жизнь и жить в моменте. Она также поблагодарила врачей Салехардской больницы, съемочную группу, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и Елену Малышеву за помощь после госпитализации со съемок проекта «Большие семьи большой страны».

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