Сотни пассажиров второй день не могут вылететь из Сочи в Петербург

Пассажиры одного из рейсов, направлявшегося из Сочи Краснодарского края в Санкт-Петербург, уже вторые сутки не могут покинуть курортный город. Как сообщают очевидцы, изначально воздушное судно должно было отправиться в Северную столицу еще 15 июня в 13:00, однако вылет регулярно откладывался, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

За время вынужденного пребывания в терминале людям пришлось пережить четыре временных закрытия воздушной гавани из-за соображений безопасности и две эвакуации. По словам застрявших в аэропорту туристов, официальные представители перевозчика практически не выходят на связь, а отправление переносится буквально каждый час. При этом на борт пассажиров ни разу не приглашали.

Путешественники жалуются на отсутствие положенной по закону поддержки. Ваучеры на еду и прохладительные напитки предоставлены не были, а места в отеле выделили лишь малой части пассажиров. Остальные вынуждены устраиваться на ночлег прямо на полу в залах ожидания.

Ситуация усугубляется глобальным сбоем в расписании самолета. На данный момент, судя по информации с электронных табло, с задержкой на прилет и вылет столкнулись экипажи еще свыше 100 регулярных рейсов. В самой авиакомпании журналистам пояснили, что коллапс вызван тяжелыми последствиями вчерашних инфраструктурных ограничений. В ведомстве заверили, что отправку лайнера в Петербург планируют начать в ближайшее время, а ориентировочное время старта назначено на 16:50.

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