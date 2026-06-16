Петербург расчистит русло Черной речки к 2027 году

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В Петербурге стартовал второй этап оздоровления Черной речки

В Петербурге начался второй этап оздоровления Черной речки. Полный цикл работ планируют завершить к 2027 году, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Специалисты очищают 600-метровый участок от дома 73 по Сердобольской улице до Чернореченского моста. Дно обработают многочерпаковым и грейферным земснарядами, а в зонах инженерных коммуникаций применят размыв донных отложений.

Специалисты вывезут грунт на специализированный полигон. Рабочую зону оградили боновыми заграждениями, чтобы не допустить загрязнения акватории.

Губернатор Александр Беглов заявил, что город продолжает системное оздоровление акваторий. По его словам, расчистка русел ликвидирует участки обмеления и повышает пропускную способность водных артерий. В этом году власти завершают очистку реки Новой.

В прошлом году город завершил первый этап на Черной речке: специалисты очистили 660 метров от Головинского моста до Сердобольской улицы. Водолазы обследовали дно на взрывоопасные предметы и подняли крупногабаритный мусор.

Петербург также восстанавливает гидросистемы музея-заповедника «Царское Село» и Суздальских озер. Опыт этих проектов планируют использовать на Сестрорецком Разливе и Дудергофских озерах.

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