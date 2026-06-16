Учительница Путина Вера Гуревич рассказала о школьных годах президента

Учительница Путина: конечно, он всегда был защитником

Классный руководитель и первая учительница немецкого языка Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о его характере в школьные годы, сообщает RT .

Вера Гуревич в эксклюзивном интервью заявила, что Владимир Путин рано начал заниматься самбо и был самым сильным учеником в классе.

«Конечно, он всегда был защитником… Он… будучи самым сильным в школе… не обидел никогда ни одного человека. Он говорил: прежде чем поднять руку, надо отдать себе отчет — а имеешь ли ты право это сделать?» — рассказала она.

Учительница также отметила, что в школьные годы Путин был «закрытым» лидером.

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