СПбГУ и Политех вошли в топ-10 вузов России по версии RAEX
СПбГУ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого попали в десятку лучших вузов России в рейтинге RAEX-100, сообщает газета «Петербургский дневник».
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало данные 16 июня. СПбГУ набрал 4.4910 балла, СПбПУ — 4.0654 балла.
Оба университета обеспечивают условия для качественного образования. Выпускники этих вузов также востребованы у работодателей.
В исследование вошли 100 лучших университетов России. Первые три места заняли московские вузы: МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Московский физико-технический институт.
Всего в RAEX-100 попали 14 учебных заведений Петербурга. Авторы исследования отметили преобладание технических вузов в рейтинге.
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