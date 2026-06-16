СПбГУ и Политех вошли в топ-10 вузов России по версии RAEX

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СПбГУ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого попали в десятку лучших вузов России в рейтинге RAEX-100, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало данные 16 июня. СПбГУ набрал 4.4910 балла, СПбПУ — 4.0654 балла.

Оба университета обеспечивают условия для качественного образования. Выпускники этих вузов также востребованы у работодателей.

В исследование вошли 100 лучших университетов России. Первые три места заняли московские вузы: МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Московский физико-технический институт.

Всего в RAEX-100 попали 14 учебных заведений Петербурга. Авторы исследования отметили преобладание технических вузов в рейтинге.

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