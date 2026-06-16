Сбежавших из приемной семьи в Карелии сестер нашли

Девочек 7 и 12 лет, сбежавших из приемной семьи в Петрозаводске накануне, удалось отыскать, сообщает РЕН ТВ .

Жизни и здоровью сестер ничего не угрожает. Правоохранительные органы утверждают, что криминальной составляющей в их исчезновении нет.

Девочки исчезли вечером 15 июня. По словам их опекуна, они попросились поиграть во дворе и сбежали. Он отметил, что дети могли отправиться к своему 17-летнему брату, который недавно вышел из колонии.

Девочки сбегают из приемной семьи уже не в первый раз. 9 июня они собрали рюкзаки и ушли, когда родителей не было дома. Тогда их тоже нашли у брата.

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